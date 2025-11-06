Scontro a Bonefro: 3 i feriti, due persone estratte dai Vigili del fuoco

BONEFRO. Incidente sulla statale 159 a Bonefro: tre feriti, due estricati dai Vigili del Fuoco

Poco prima di mezzogiorno, un grave incidente stradale ha coinvolto due autovetture lungo la Strada Statale 159, nel territorio comunale di Bonefro. Sul posto è prontamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano.

Tre le persone coinvolte nel sinistro, due delle quali sono rimaste incastrate tra le lamiere. I Vigili del Fuoco, dopo aver messo in sicurezza i veicoli, hanno proceduto con le operazioni di estricazione, affidando poi i feriti al personale sanitario del 118. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Termoli per ricevere le cure necessarie.

Presenti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, che hanno gestito la viabilità e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

EB