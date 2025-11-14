Scontro auto-trattore sulla statale 87, tre i feriti

LARINO. Ennesimo incidente stradale di questo periodo autunnale, stavolta è avvenuto al km 203 della statale 87, nel territorio di Larino. Un’autovettura si è scontrata con un mezzo agricolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia frentana, il 118 Molise, con le postazioni di Larino e Santa Croce di Magliano, e i Vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano.

Due le persone trasportate in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, con trauma cranico e trauma toracico, un terzo ferito si è recato all’ospedale con mezzi propri.

Nell’incidente, coinvolti due operai che smontavano dal turno di notte e in auto hanno impattato contro il trattore che trasportava un carrello, l’urto è stato violentissimo.

EB