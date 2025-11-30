Scontro frontale sulla Fondovalle, morte tre donne ad Atessa

ATESSA. Tragedia sulla Fondovalle Sangro, dove tre donne hanno perso la vita in un violentissimo scontro frontale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nel territorio di Atessa, al km 67+537 della statale 652, nei pressi dello svincolo per Piane d’Archi. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare dagli inquirenti, una delle due vetture coinvolte – una Fiat Panda e una Ford Fiesta – avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, determinando una collisione devastante che non ha lasciato scampo alle occupanti delle auto. L’arrivo dei soccorsi, scattato nell’immediato grazie alle chiamate di alcuni automobilisti in transito, non è bastato: gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle tre donne, rimaste intrappolate tra le lamiere.

I Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi e mettere in sicurezza l’area dell’incidente, mentre i Carabinieri della compagnia di Atessa hanno eseguito i rilievi per stabilire dinamica, velocità, traiettorie e ogni elemento utile a chiarire come sia potuto accadere un impatto così devastante in un tratto rettilineo della statale.

La circolazione è stata immediatamente interrotta, causando forti disagi lungo una delle arterie principali dell’entroterra industriale abruzzese.

Le tre vittime, di cui al momento non sono state rese note le identità, viaggiavano a bordo delle due auto distrutte nel punto dell’impatto. Proprio per questo gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi: un errore di guida, una manovra improvvisa, un malore, un tentativo di evitare un ostacolo, ma anche la velocità o una distrazione fatale.

EB