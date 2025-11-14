Scontro tra auto e apecar: due feriti gravi sulla Statale 16

SAN SEVERO. Quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni gravi, nell’incidente che si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 18 sulla Statale 16, a nord di San Severo.

Per ragioni che non sono state ancora chiarite, un’automobile ha urtato violentemente un apecar. I vigili del fuoco del distaccamento cittadino hanno estratto tutti gli occupanti e li hanno consegnati alle équipe del 118, arrivate sul posto con ambulanze e mezzo Hems. I feriti sono stati poi trasferiti negli ospedali della zona secondo le rispettive necessità. Ai carabinieri sono stati affidati i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.