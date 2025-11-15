Scontro tra due auto in viale Padre Pio

TERMOLI. Ancora un incidente sulle strade cittadine. Questa mattina, intorno alle ore 9, due autovetture – una Citroen e una Opel – si sono scontrate lungo viale Padre Pio, precisamente nel tratto in curva che collega Ponte Tamburro alla contrada Casa la Croce.

L’impatto, seppur violento, non ha fortunatamente provocato feriti tra gli occupanti dei veicoli, ma i danni materiali risultano significativi.

Sul posto sono prontamente intervenute due pattuglie della Polizia Locale, che hanno provveduto ai rilievi del sinistro e alla gestione della viabilità, resa difficoltosa dalla posizione dei mezzi incidentati.

EB