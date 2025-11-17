Scontro tra un Suv e un compattatore, ferita una donna

TERMOLI. Incidente stradale avvenuto a metà mattina, sul fondovalle Sinarca, la provinciale 113, dove sono stati coinvolti un compattatore della Impregico e una vettura condotta da una donna.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli, i Vigili del fuoco del distaccamento adriatico, che hanno aiutato la conducente a uscire dal veicolo incidentato e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza.

La signora, rimasta ferita nell’impatto, che ha causato anche ingenti danni alla sua macchina, è stata poi trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, per essere medicata e sottoposta agli accertamenti del caso.

EB