Segnalato furto in un appartamento di via Canada

TERMOLI. Un grave episodio di furto in appartamento è stato segnalato stasera su Facebook da Nicola Fiorilli, membro del gruppo “A.F.D.M.”.

Il fatto è avvenuto in via Canada, al civico 25, dove due individui sono stati visti entrare in un’abitazione al primo piano di un condominio. Secondo la testimonianza, i sospetti erano due ragazzi di colore, entrambi con bandana e cappello, armati di una mazza da 5 kg. Dopo essere saliti sul balcone, hanno sfondato il muro dell’appartamento e prelevato una cassaforte. I due sono poi fuggiti a bordo di un Suv bianco, dirigendosi verso sud.

La targa del veicolo sarebbe stata ripresa più volte con i cellulari da cittadini presenti a Vasto e San Salvo. Il post si conclude con un appello alla prudenza rivolto ai residenti della zona, invitando tutti a prestare attenzione e a segnalare eventuali movimenti sospetti.

EB