Sequestrati ceri votivi di “San Pio” poco sicuri

CAMPOBASSO. Sequestrati ceri votivi non sicuri dalla Guardia di Finanza.

In occasione delle celebrazioni di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, la Guardia di Finanza di Campobasso ha intensificato i controlli contro la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza. Durante le ispezioni, il Gruppo della Guardia di Finanza ha sequestrato circa 1.700 articoli votivi presso una ditta che esercita la vendita al dettaglio di articoli per uso domestico.

I militari hanno rinvenuto ceri liturgici di varie dimensioni, raffiguranti San Pio da Pietrelcina, privi delle informazioni minime obbligatorie previste dalla normativa vigente, in violazione del Decreto Legislativo 206/2005 sul Codice del Consumo.

I prodotti, confezionati sfruttando la devozione popolare verso il Santo Frate Cappuccino, sono stati ritirati dal commercio, mentre il titolare dell’attività è stato segnalato alla Camera di Commercio per le responsabilità amministrative connesse, che prevedono una sanzione fino a 1.032 euro. L’operazione si inserisce nel più ampio impegno della Guardia di Finanza a tutela dell’economia legale, della salute dei consumatori e della concorrenza leale, confermando la missione istituzionale del Corpo nel contrasto ai traffici illeciti e nella protezione dei diritti dei cittadini.

EB