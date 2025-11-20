Sequestro della Finanza nel mondo ittico

TERMOLI. I militari del Reparto Operativo Aeronavale di Termoli hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare reale emessa dalla Procura Europea (Eppo) – Ufficio di Bari nell’ambito di un’indagine sui Fondi Europei per gli Affari Marittimi e la Pesca (Feamp). L’indagine riguarda il reato ipotizzato di indebita percezione di erogazioni pubbliche.

L’attività investigativa ha preso in esame i flussi finanziari destinati dall’Unione Europea alle imprese di pesca operanti in Molise, insieme ai relativi bandi di gara. Dai controlli è emersa una discrepanza tra i requisiti previsti dai bandi per accedere ai contributi destinati all’ammodernamento della flotta e l’effettivo utilizzo delle risorse finanziarie per l’esecuzione dei lavori.

L’Eppo (European Public Prosecutor’s Office), competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Ue, ha delegato i finanzieri della Stazione Navale a svolgere gli approfondimenti necessari e a eseguire la misura cautelare. L’operazione ha coinvolto il titolare di un’impresa di pesca e ha riguardato un immobile a Termoli e diversi conti correnti bancari, fino a un valore complessivo di 150.000 euro.

L’iniziativa conferma il costante impegno dell’Eppo e della Guardia di Finanza nella tutela della spesa pubblica europea e nella salvaguardia delle libertà economiche dei cittadini, a conferma dei principi di legalità, giustizia ed equità.