Si libera dei rifiuti ‘al solito posto’, beccato e denunciato dalla Polizia locale a Campomarino

CAMPOMARINO. Prosegue senza sosta l’impegno della Polizia locale di Campomarino nel contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio comunale. Anche questa mattina, grazie a un’operazione mirata di Polizia giudiziaria, è stato individuato e denunciato un uomo responsabile di smaltimento illecito. L’intervento è stato reso possibile grazie alle telecamere di videosorveglianza in dotazione al Comando.

Le immagini hanno mostrato un individuo scendere da un’autovettura e depositare diverse buste di rifiuti sul ciglio della strada. Gli agenti, risalendo al proprietario del veicolo tramite la targa, hanno avviato un’indagine che ha portato all’identificazione dell’autore materiale del gesto, ora sottoposto a indagini preliminari per violazione degli articoli 192 e 255 del D.Lgs. n. 152/06.

La Polizia locale ha ribadito il proprio impegno nel tutelare il territorio, in particolare l’area del lido di Campomarino, considerata patrimonio non solo locale ma dell’intera regione Molise. Nel comunicato, si rinnova l’appello alla cittadinanza affinché collabori attivamente, ricordando che il senso civico è il primo strumento di difesa dell’ambiente. “Ogni azione repressiva, per quanto utile e necessaria, non potrà mai sostituirsi al senso civico e alla collaborazione”, ribadisce la Polizia locale.

EB