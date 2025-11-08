Si scaglia contro la gazzella intervenuta per sedare un litigio, arrestato 32enne

BONEFRO. Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Bonefro per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni personali.

L’episodio è avvenuto in tarda serata nei pressi di un esercizio pubblico del centro abitato, dove una pattuglia dell’Arma era intervenuta in seguito a una segnalazione di lite tra due persone. Giunti sul posto, i militari sono stati aggrediti dal 32enne, in evidente stato di alterazione psico-fisica, che ha sfogato la propria rabbia contro l’auto di servizio.

Il tempestivo intervento della pattuglia dell’aliquota radiomobile di Larino e di un’ulteriore unità ha permesso di bloccare l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, e di ripristinare l’ordine pubblico.

Su disposizione del Pm, l’arrestato è stato associato in carcere; l’arresto è stato successivamente convalidato dal Gip del Tribunale di Larino, che ha disposto la custodia cautelare agli arresti domiciliari presso l’abitazione di un familiare.

L’Arma dei Carabinieri prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio, in linea con le direttive del comando provinciale di Campobasso, con l’obiettivo di garantire una vigilanza costante e una risposta efficace alle esigenze dei cittadini, rafforzando la percezione della sicurezza reale nella comunità.

EB