Si scontrano furgone e auto sulla statale 16, tre i feriti

TERMOLI. Violento scontro stamani, intorno alle 6.20, lungo la statale 16, nei pressi del raccordo per la statale 87.

Coinvolti un furgone e un’automobile, con tre persone ferite. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia stradale e due postazioni del 118, con le ambulanze e i volontari della Misericordia di Termoli e della Croce di San Gerardo di Larino.

Le operazioni di soccorso si sono concentrate sul recupero di un giovane rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto, trasportato in ospedale con politrauma e sospetta frattura alla gamba. Gli altri due feriti hanno riportato lesioni più lievi.

La viabilità sulla statale ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli. In corso di ricostruzione la dinamica dell’incidente. Il tratto al km 547.100 è stato provvisoriamente chiuso dall’Anas, dove le squadre sono impegnate per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

EB