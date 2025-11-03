Si torna a sparare ad Apricena: ferito un uomo

APRICENA. Si torna a sparare in provincia di Foggia, precisamente ad Apricena, dove nella tarda serata di ieri, domenica 2 novembre, un uomo è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco nei pressi della villa comunale. Il fatto è avvenuto in una zona centrale e molto frequentata, aumentando lo sgomento tra i cittadini già provati da altri episodi criminosi. L’uomo, raggiunto alla gamba, è stato soccorso immediatamente e trasportato d’urgenza in ospedale da un’ambulanza del 118: le sue condizioni non sarebbero gravi.

I Carabinieri, intervenuti sul posto, stanno indagando sull’accaduto e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire la dinamica. Al momento non è chiaro se il gesto sia stato compiuto a scopo intimidatorio o con l’intento di uccidere, né se tra i due ci sia stato un alterco prima dello sparo. L’episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità, che si interroga sulle cause di un gesto tanto violento quanto inquietante.

EB