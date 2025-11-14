Smascherati due “finti Carabinieri”, l’Arma li denuncia

TERMOLI. A Termoli, l’attenzione e la prontezza di una cittadina hanno sventato un tentativo di truffa orchestrato da due uomini di origine campana, poi denunciati dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile. I due soggetti, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di truffe, avevano messo in atto il consueto stratagemma del “finto carabiniere”, contattando telefonicamente una donna del posto con la richiesta di consegnare l’oro custodito in casa per presunte verifiche sulla provenienza delittuosa. Un copione già visto, ma che questa volta non ha avuto successo.

La vittima, pur inizialmente sorpresa dalla telefonata, ha mantenuto lucidità e sangue freddo. Quando uno dei truffatori si è presentato alla sua porta, la donna ha chiesto di vedere un tesserino di riconoscimento, insospettita dall’atteggiamento ambiguo dell’uomo. Di fronte alla richiesta, il falso carabiniere ha preferito allontanarsi rapidamente, intuendo che il piano stava fallendo. La donna, consapevole del probabile tentativo di raggiro, ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112, fornendo una descrizione dettagliata dell’individuo e dell’accaduto all’operatore della centrale operativa di Termoli.

La risposta dei militari è stata tempestiva: tre equipaggi del Nucleo Operativo Radiomobile sono stati inviati nella zona indicata. In pochi minuti, i carabinieri hanno individuato due uomini a piedi, poco distanti dall’abitazione della vittima, corrispondenti alla descrizione fornita. I due, giunti in città a bordo di un’utilitaria presa a noleggio, stavano per lasciare Termoli e fare ritorno in Campania. Il controllo ha confermato i sospetti: entrambi risultavano gravati da numerosi precedenti penali per reati analoghi.

Dopo la compiuta identificazione, i due sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per tentata truffa aggravata in concorso. Inoltre, è stata avanzata nei loro confronti la proposta di emissione del foglio di via obbligatorio, misura preventiva che mira a impedire il loro ritorno nel territorio comunale. L’operazione ha dimostrato l’efficacia del sistema di controllo del territorio e la prontezza operativa dei Carabinieri di Termoli, che hanno agito con rapidità e precisione, evitando che i due potessero mettere in atto ulteriori azioni delittuose.

Questo episodio conferma l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, e sottolinea come la consapevolezza e la prontezza di spirito possano fare la differenza nel contrasto ai reati predatori. La donna, con il suo atteggiamento risoluto, ha dimostrato grande senso civico, contribuendo in modo decisivo alla riuscita dell’intervento. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri episodi simili riconducibili agli stessi soggetti.

EB