Sospetta overdose per la morte del 45enne, la Procura farà eseguire l’autopsia

TERMOLI. Sarà l’autopsia, che verrà disposta dalla Procura di Larino, a chiarire ogni dubbio sulle cause del decesso del 45enne che è stato trovato intorno all’ora di pranzo senza vita in un appartamento al primo piano di via Martiri della Resistenza, all’angolo di via Molise, poiché si sospetta una overdose.
In corso le analisi qualitative, a indagare su delega della magistratura frentana i Carabinieri della compagnia di Termoli con il reparto operativo del comando provinciale di Campobasso.
Dalla Procura si precisa che allo stato non vi sono reati per i quali si procede. Tuttavia, dalla lettura degli atti che verranno redatti si iscriverà un fascicolo nei confronti di soggetti ignoti per un’ipotesi di reato che consentirà di disporre autopsia che, diversamente, non troverebbe giustificazione sotto il profilo tecnico giuridico.