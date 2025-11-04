Spacciava cocaina, 40enne arrestato dai Carabinieri

TERMOLI. Blitz antidroga a Campomarino: arrestato 40enne con cocaina e contanti.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Termoli. Nel corso di un servizio mirato svolto a Campomarino, i militari della sezione operativa hanno tratto in arresto un uomo di 40 anni, originario della provincia di Foggia, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga.

Durante una perquisizione domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 56 grammi di cocaina, suddivisa in piccoli involucri pronti per la vendita. Oltre alla sostanza stupefacente, i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 4.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’arresto è stato convalidato nel corso dell’udienza tenutasi il 31 ottobre 2025, al termine della quale il Gip frentano ha disposto la custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di Larino.

L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma nel presidio del territorio e nella lotta alla diffusione delle sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle aree più esposte al rischio di microcriminalità.

EB