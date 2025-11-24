Spintona i Carabinieri e tenta di fuggire, arrestato 20enne per spaccio di droga

CAMPOBASSO. Nel fine settimana scorso, a Campobasso, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nell’ambito delle attività coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Campobasso per la prevenzione e repressione dei reati, hanno arrestato in flagranza un 20enne di origine egiziana, residente in città, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato fermato nel centro storico del capoluogo. Il suo atteggiamento insofferente e reticente ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere a una perquisizione personale. Il 20enne ha tentato di sottrarsi al controllo, spintonando un militare e tentando di fuggire a piedi.

L’immediato inseguimento ha permesso di bloccarlo e, durante la perquisizione, sono state rinvenute numerose confezioni termosaldate contenenti circa 40 grammi di hashish e 4 grammi di cocaina, pronte per essere spacciate. Recuperati anche 500 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’arresto si inserisce nelle quotidiane operazioni dei Carabinieri per contrastare lo spaccio di droga, fenomeno che desta forte allarme sociale e alimenta altre forme di criminalità, influendo negativamente sulla sicurezza e la vivibilità della comunità.

Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

