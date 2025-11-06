Stalking ai danni di una donna, 40enne rinviato a giudizio

CAMPOBASSO. Si è tenuta ieri, presso il Tribunale di Campobasso, dinanzi al Gup Veronica D’Agnone e con la presenza del Pm Vincenzo Chirico, l’udienza preliminare relativa al procedimento penale a carico di G. V., 40enne accusato di stalking, percosse e lesioni personali ai danni di una donna residente a Lanciano, assistita dall’avvocato Emanuele Ciuffi.

I fatti contestati si sono svolti tra le località di Lanciano, Petacciato e Campolieto, con condotte persecutorie e vessatorie iniziate nell’aprile 2024.

A seguito della prima querela sporta nel maggio 2025, l’autorità giudiziaria aveva disposto nei confronti dell’indagato una misura cautelare con braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento.

Tuttavia, il soggetto — nonostante le restrizioni — avrebbe continuato a molestare la vittima, circostanza che ha portato, nel settembre 2025, a una nuova querela e all’aggravamento della misura cautelare, sfociata negli arresti domiciliari.

Nel corso dell’udienza preliminare, la persona offesa si è costituita parte civile, rappresentata dall’avvocato Ciuffi.

Non essendo state avanzate richieste di riti alternativi, il Giudice, ritenendo fondata la notizia di reato e sufficientemente gravi gli elementi probatori, ha disposto il rinvio a giudizio dell’imputato davanti al Tribunale monocratico di Campobasso per l’apertura del dibattimento il prossimo 8 gennaio 2026.