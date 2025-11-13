Tartaruga Caretta caretta spiaggiata sul litorale Nord, interviene la Guardia costiera

TERMOLI. Un esemplare di tartaruga marina della specie protetta Caretta caretta è stato trovato privo di vita lungo il litorale Nord di Termoli, nei pressi del Lido Lampara. Il ritrovamento ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi ambientali.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i militari della Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Termoli, che hanno effettuato i rilievi necessari per accertare le cause del decesso e garantire il rispetto dei protocolli ambientali, e chiesto l’intervento del veterinario Asrem. Il Comune di Termoli è stato prontamente informato per coordinare le operazioni di rimozione della carcassa.

L’area è stata delimitata e messa in sicurezza per consentire l’intervento degli enti preposti, evitando rischi per l’ambiente e per i cittadini. Le operazioni si sono svolte nel massimo rispetto della tutela del litorale e della fauna marina.

La presenza di tartarughe marine lungo le coste molisane, seppur affascinante e simbolo di un ecosistema marino ancora vivo, è spesso legata a fenomeni preoccupanti come l’inquinamento, la pesca accidentale o lo stress ambientale. La Caretta caretta, specie iconica e protetta a livello internazionale, continua a essere oggetto di studio e monitoraggio da parte di biologi marini e associazioni ambientaliste.

Questo nuovo episodio richiama l’attenzione sull’importanza della salvaguardia del nostro mare e sulla necessità di azioni concrete per proteggere la biodiversità che lo abita.