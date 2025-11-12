Tenta di rubare un’auto, arrestato 40enne

CAMPOBASSO. Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso hanno arrestato un uomo di 40 anni, residente in città, ritenuto responsabile del tentativo di furto di un’autovettura.

Durante un servizio di pattugliamento notturno nel centro storico e nelle aree urbane, finalizzato a garantire la sicurezza e prevenire reati, i militari hanno notato l’uomo mentre tentava di asportare una Mercedes Classe A, regolarmente parcheggiata su suolo pubblico.

I Carabinieri sono intervenuti immediatamente, bloccando il sospettato mentre era già seduto al posto di guida con il motore avviato. Sul veicolo erano evidenti i segni di effrazione sulla carrozzeria e il cruscotto era stato manomesso. I cavi elettrici, tagliati con un coltello poi sequestrato, erano stati collegati manualmente nel tentativo di mettere in moto l’auto.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stato accompagnato in caserma. Dopo le formalità di rito, è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale locale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.