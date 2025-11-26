Tir esce fuori strada sulla Tangenziale

TERMOLI. Incidente sulla tangenziale di Termoli, intervento della volante del Commissariato.

Ieri sera, all’imbocco della statale 709, in direzione Campobasso–Pescara, un autoarticolato ha perso il controllo ed è finito in testacoda, contro il guardrail e bloccando per alcuni minuti la circolazione lungo la tangenziale di Termoli; il conducente, unico coinvolto, è rimasto ferito in modo lieve ed è stato sottoposto alle cure mediche del 118 Molise, mentre sul posto è intervenuta prontamente la volante del commissariato di Polizia che ha garantito la messa in sicurezza dell’area e avviato gli accertamenti sulla dinamica del sinistro.