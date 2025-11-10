Tragedia della strada: muore giovane Carabiniere in servizio a San Severo

SAN SEVERO. Tragedia sulla Provinciale 109: muore giovane carabiniere in servizio a San Severo.

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto il pomeriggio di oggi, lunedì 10 novembre, alle porte di San Severo.

Un giovane carabiniere ha perso la vita lungo la strada provinciale 109, che collega la città dell’Alto Tavoliere a Lucera.

Secondo le prime ricostruzioni, il militare – originario di un’altra regione ma in servizio presso la Compagnia di San Severo – stava facendo rientro alla base quando, a circa 10 chilometri dall’ingresso cittadino, avrebbe perso il controllo del mezzo di servizio. L’auto è uscita fuori strada per cause ancora da accertare.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. I vigili del fuoco del distaccamento di San Severo hanno prestato supporto nelle operazioni di messa in sicurezza, mentre i rilievi sono stati affidati alla polizia stradale.

La viabilità lungo l’arteria è attualmente interrotta. Si attende l’arrivo del medico legale e dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.

