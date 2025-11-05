Trasferita all’obitorio del San Timoteo la salma del 34enne Luigi Santone

TERMOLI. E’ stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, nel tardo pomeriggio di ieri, la salma del 34enne Luigi Santone, il conducente della Ford Fiesta deceduto nell’impatto violento avvenuto nella tarda mattinata di martedì 4 novembre al km 67 della statale Bifernina, tra la sua auto e un mezzo pesante che trasportava materiale ferroviario.

Trasferimento avvenuto dopo il nulla osta concesso dal Pm di turno della Procura di Larino, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, come da prassi in queste tragiche circostanze. I Carabinieri della compagnia frentana hanno provveduto a compiere i rilievi e a sequestrare i mezzi coinvolti nel frontale. Nel sinistro è rimasto ferito anche l’autista del camion, che non è in pericolo di vita ed è stato sottoposto a tutti gli accertamenti dai medici dell’ospedale di Termoli, dove è stato trasportato con l’ambulanza della Croce di San Gerardo, intervenuta con l’equipe medica del 118 Molise sul luogo dello schianto, assieme ai militari dell’Arma e ai Vigili del Fuoco.

Si attende ora la decisione della magistratura frentana, che dovrà scegliere se limitarsi al referto del medico legale dopo l’ispezione cadaverica oppure disporre l’autopsia, prima di restituire il corpo di Luigi ai familiari.

Sconvolta la comunità di San Giovanni in Galdo, di cui il giovane era originario, col sindaco, Domenico Credico, che ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali del 34enne.

Emanuele Bracone