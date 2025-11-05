Tre arresti e due denunce nel blitz antidroga della Mobile, almeno 10 chili di stupefacenti sequestrati

CAMPOBASSO. Operazione antidroga della Polizia di Stato: tre arresti e sequestro di diversi chili di stupefacenti.

È in programma per le 10.30 di oggi, presso la Sala Rosano della Questura, la conferenza stampa nel corso della quale il Dirigente della Squadra Mobile, vice questore Marco Graziano, illustrerà i dettagli di una importante operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato, che ha portato all’arresto di tre persone e al sequestro di oltre 10 chili di sostanze stupefacenti. Altri due soggetti sono stati denunciati.

Nei sobborghi del capoluogo, a Toro, l’attività investigativa, sviluppata dagli uomini della Squadra Mobile, ha permesso di individuare e smantellare un canale di approvvigionamento di droga destinata al mercato locale e regionale. Secondo quanto anticipato, il blitz è scattato dopo una serie di accertamenti e pedinamenti che hanno consentito di raccogliere prove concrete sull’attività di spaccio svolta dagli indagati.

Durante le perquisizioni, la Polizia ha rinvenuto un consistente quantitativo di stupefacente, già suddiviso in dosi pronte per la vendita, insieme a materiale per il confezionamento e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita.

I tre arrestati sono stati trasferiti presso il carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.