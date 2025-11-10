Tre furti in un mese e mezzo allo Juventus club di Apricena

APRICENA. Nella notte appena trascorsa, la sede del Jofc Rodi Garganico – sezione di Apricena – è stata nuovamente colpita da un furto, il terzo in appena un mese e mezzo. A denunciarlo sono i soci dell’associazione, che segnalano come il responsabile sia sempre lo stesso individuo, ormai chiaramente intenzionato a prendere di mira la loro realtà.

Il bottino, se così si può definire, consiste in bevande, snack e nel fondo cassa, unica fonte di sostentamento per le attività associative. “La cosa che ci fa più rabbia non è il danno materiale in sé, dato che non possediamo beni e somme di ingente valore, ma il rendere ormai quasi impossibile svolgere la nostra attività associativa, la quale è senza alcuno scopo di lucro”, spiegano i soci, che hanno già sporto denuncia alle forze dell’ordine.

L’associazione lancia un appello affinché questi gesti non si verifichino più, sottolineando come episodi del genere mettano a serio repentaglio tutte le belle realtà associative presenti sul territorio, realtà che operano con passione e dedizione, distanti anni luce da soggetti e comportamenti del genere.

“Ci auguriamo che l’accaduto possa smuovere ulteriormente le coscienze di tutti e che l’autore di questo gesto venga finalmente assicurato alla giustizia”, concludono.

EB