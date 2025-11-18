Trentenne che sfidava i domiciliari finisce in carcere: troppi abusi, scatta la revoca

TERMOLI. Non ha rispettato le regole, e ora torna in carcere. Un trentenne termolese, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato trasferito in carcere dopo una lunga serie di violazioni accertate dai Carabinieri della sezione radiomobile di Termoli. L’uomo, che avrebbe dovuto rimanere confinato nella propria abitazione in attesa di giudizio, ha ignorato ripetutamente le prescrizioni imposte dalla misura cautelare, in particolare quella di non allontanarsi dal domicilio.

I militari, incaricati di vigilare sul rispetto delle regole, hanno documentato le infrazioni durante i controlli di routine. A fronte di tali comportamenti, l’autorità giudiziaria ha deciso di revocare i domiciliari, disponendo il trasferimento in carcere.

Il provvedimento conferma l’attenzione costante dell’Arma verso chi è sottoposto a misure restrittive nel territorio termolese, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle prescrizioni e tutelare la sicurezza della comunità.

EB