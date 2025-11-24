Truffa telefonica sventata dai Carabinieri: denunciati due giovani

CAMPOBASSO. Nella scorsa settimana, i Carabinieri di Campobasso hanno bloccato un tentativo di truffa ai danni di una persona anziana. La vittima, come spesso accade, aveva ricevuto una telefonata in cui un presunto familiare era coinvolto in un grave incidente stradale e veniva richiesto il pagamento immediato di denaro o la consegna di gioielli per evitare conseguenze.

Gli investigatori, allertati dalle segnalazioni al 112, hanno intercettato un’auto sospetta vicino all’abitazione dell’anziano. A bordo due giovani di origine campana, immediatamente fermati e portati in caserma per accertamenti. Durante i controlli, sono emersi elementi sufficienti per denunciarli per tentata truffa aggravata in concorso.

L’operazione rientra nelle azioni quotidiane dei Carabinieri volte a proteggere le persone più vulnerabili, in particolare gli anziani. Le forze dell’ordine ricordano che in caso di chiamate sospette: non bisogna mai cedere alla fretta, non consegnare denaro o preziosi, e contattare subito il 112 o un familiare di fiducia. Chi richiede soldi fingendo di essere un avvocato o un agente è sempre un truffatore.

AZ