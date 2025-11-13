Truffe telefoniche, nel mirino non solo gli anziani

TERMOLI. Nuovi tentativi di truffe telefoniche agli anziani. Ma non sono solo loro nel mirino dei lestofanti.

Un pensionato di Termoli ha raccontato un episodio inquietante quanto purtroppo comune: «Due giorni fa ho ricevuto una telefonata da un sedicente maresciallo La Rocca. La voce era incerta, sembrava alle prime armi. Quando gli ho chiesto se avevano ricominciato con le truffe, ha chiuso subito la chiamata».

Non è un caso isolato. In pochi giorni, lo stesso pensionato e sua moglie hanno ricevuto più chiamate sospette. Alcune provenivano da presunti tecnici della fibra ottica che cercavano di fissare appuntamenti.

Alla richiesta di chiarimenti, la linea cadeva immediatamente. I gestori telefonici, contattati per verificare, hanno smentito qualsiasi intervento previsto.

Questi episodi, sempre più frequenti con l’arrivo delle festività, mostrano un chiaro tentativo di raggiro ai danni delle persone più vulnerabili. I truffatori sfruttano il clima natalizio e la fiducia per insinuarsi nelle case con scuse sempre più credibili.

L’invito è alla massima prudenza: non aprite la porta a sconosciuti, non fornite dati personali al telefono e segnalate ogni episodio sospetto alle autorità competenti.

