Un altro incidente sulla Statale 87: auto si scontra con trattore e si ribalta

LARINO. Un altro incidente sulla Statale 87. Dopo quello avvenuto questa mattina, nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 novembre, un altro si è verificato nei pressi dello stabilimento Sacom, ed ha coinvolto una Clio e un trattore. L’auto, dopo l’impatto con il mezzo agricolo, si è ribaltata finendo sulla corsia opposta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Larino con l’ambulanza della Croce San Gerardo, due pattuglie dei carabinieri della locale compagnia e i Vigili del Fuoco di Termoli.

L’autista della Clio è uscito autonomamente dal veicolo ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, il conducente del trattore non ha riportato ferite.

La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, con notevoli rallentamenti per la circolazione.

Un episodio che conferma la necessità di massima prudenza sulle arterie principali del territorio.

AZ