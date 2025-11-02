Una 78enne si allontana da casa senza dare più notizie, scattano le ricerche: rintracciata nella notte

SAN MARTINO IN PENSILIS. Era scattato l’allarme a San Martino in Pensilis per la scomparsa di una donna di 78 anni, avvenuta nella serata di ieri, primo novembre, intorno alle ore 19.15. La donna si era allontanata dalla propria abitazione in circostanze ancora da chiarire e da quel momento non si sono avute più sue notizie.

I familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, hanno immediatamente allertato le autorità. La Prefettura di Campobasso ha assunto il coordinamento delle operazioni di ricerca, coinvolgendo i Carabinieri della stazione locale e della compagnia di Larino, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile.

Per fortuna, intorno alle 2 del mattino, la donna di 78 anni, dopo ore di apprensione, la donna è stata rintracciata mentre, seppur disorientata, poiché era riuscita a raggiungere l’abitazione della sorella.