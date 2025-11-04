Usavano il garage come base dello spaccio: tre pusher arrestati con due chili di cocaina a Lesina

LESINA. Operazione antidroga a Lesina, in provincia di Foggia, dove i Carabinieri della Compagnia di San Severo hanno tratto in arresto tre uomini, di età compresa tra i 40 e i 47 anni, accusati di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso.

L’intervento è scaturito da un servizio di osservazione predisposto nei pressi di un garage cittadino, dove i militari avevano notato movimenti sospetti da parte di due individui del posto, visibilmente agitati e guardinghi. Dopo pochi minuti, una vettura grigia si è avvicinata al garage e il conducente ha consegnato con gesto repentino una busta ai due uomini. I Carabinieri sono immediatamente intervenuti, identificando i tre soggetti e verificando il contenuto della busta: al suo interno erano presenti due panetti di cocaina, ciascuno del peso di un chilogrammo. Alla luce del ritrovamento, i tre sono stati arrestati in flagranza di reato e condotti presso la casa circondariale di Foggia.

L’operazione si inserisce nel più ampio piano di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel territorio dauno, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel monitoraggio e nella repressione dei traffici illeciti.

