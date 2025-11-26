Vigili del fuoco in lutto: è venuto a mancare il direttore regionale Felice Di Pardo

CAMPOBASSO. La comunità regionale piange la scomparsa dell’ingegner Felice Di Pardo, direttore regionale dei Vigili del fuoco del Molise. Conosciuto per la sua professionalità, dedizione e disponibilità al dialogo, Di Pardo ha servito le comunità molisane con impegno costante, guadagnandosi il rispetto di colleghi e cittadini.

In seguito alla notizia della scomparsa, il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha espresso il proprio cordoglio.

“Ho appreso con profondo dispiacere la notizia della scomparsa dell’Ing. Felice Di Pardo, Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise.

Un professionista capace che si rendeva disponibile nel dialogo e nel confronto. Con la perdita dell’Ing. Di Pardo, la nostra comunità regionale — e in particolare il mondo del soccorso — perde una figura di altissimo profilo professionale, di grande dedizione e coraggio, che ha servito le comunità per le quali ha lavorato con impegno costante e instancabile.

In questo momento di lutto, desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intera Giunta Regionale, le più sincere condoglianze alla famiglia e ai Vigili del Fuoco del Molise.

Felice lascia il vuoto di una persona che ha dedicato la sua vita alla tutela della sicurezza dei cittadini, con responsabilità, zelo e altruismo.

Alla famiglia giungano la nostra vicinanza e il nostro affetto.”

Di Pardo lascia un segno indelebile nella storia del soccorso molisano e nella memoria di chi ha avuto l’opportunità di lavorare al suo fianco.