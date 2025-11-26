A Campomarino il “Tai annual meeting”

CAMPOMARINO. Domenica 30 novembre, alle ore 17:30, presso il Mata di Campomarino, a Palazzo Norante, si svolgerà il Tai Annual Meeting 2025, un appuntamento dedicato alla valorizzazione della storia e della memoria del territorio. L’evento è organizzato dal chapter italiano della Tuskegee Airmen Inc., in collaborazione con Confindustria Freedom for Italy, realtà attiva a livello internazionale nelle attività di valorizzazione storica e culturale.

L’obiettivo del chapter italiano, in sinergia con i chapter americani e l’Ufficio Nazionale USA, è quello di preservare e raccontare una memoria condivisa.

A fare da scenario all’iniziativa sarà anche la splendida cornice del Museo Mata, ormai sempre più protagonista come attrazione turistica e culturale del territorio.

Interverranno figure di spicco del panorama culturale e istituzionale, tra cui Marco Altobello, presidente di TAI Italy e Presidente dell’Istituzione Cultura del Comune di Campomarino; Luigi Iacomino, massimo studioso dell’aviazione in Capitanata; Giulia Presutti, ricercatrice e autrice di una tesi dedicata alle dinamiche sociali nell’aviazione alleata.

Ospite d’eccezione il colonnello Tony Battista, già Defence Attaché dell’Ambasciata del Canada.

Tra i rappresentanti istituzionali sarà presente il senatore Costanzo Della Porta.

Durante la serata verranno consegnati gli Award 2025: riconoscimenti destinati a chi ha contribuito in modo significativo allo studio della storia e alla valorizzazione del territorio. A essere premiati saranno Luigi Iacomino, per il suo lungo e autorevole lavoro di ricerca, e Giulia Presutti, scelta tra i giovani per la qualità della sua tesi, a testimonianza di quanto queste storie debbano essere condivise da tutti e studiate dalle nuove generazioni, in quanto patrimonio di un’intera comunità.