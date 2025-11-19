“A scuola di cuore”: formazione al primo soccorso per gli studenti del “Ricciardi”

PALATA. L’istituto comprensivo “Ricciardi” di Palata, con le classi terze delle scuole medie dei plessi di Castelmauro e Palata, ha aderito al progetto “A Scuola di Cuore” edito dalla Salvamento Academy.

“A Scuola di Cuore” è un progetto di formazione al primo soccorso dedicato agli Istituti Scolastici, elaborato e presentato dalla Odv Sant’Antonio Ets di Guglionesi, Centro di Formazione Salvamento Academy, con i propri docenti accreditati alla formazione in ambito del soccorso presso la Regione Molise.

Il progetto prevede iniziative mirate alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, nonché alla diffusione della cultura del primo soccorso sul territorio, coinvolgendo il mondo della scuola, dalle primarie alle superiori.

Tra gli obiettivi:

a) Educazione e sensibilizzazione rivolte alla prevenzione e alla sicurezza.

b) Formazione dei giovani alle manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) per garantire soccorsi tempestivi a una vittima di arresto cardiaco, anche con l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE).

c) Riduzione della mortalità e dei rischi di danni permanenti dovuti a tardiva assistenza sanitaria.

d) Educazione e sensibilizzazione alla cultura del volontariato di Protezione Civile, favorendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei giovani e dell’intera comunità.

Il progetto ha visto la formazione al primo soccorso dei ragazzi frequentanti le classi terze delle scuole medie dei plessi di Castelmauro e Palata dell’Istituto Comprensivo “Ricciardi” di Palata.

Gli argomenti trattati nel corso delle lezioni hanno riguardato l’apparato cardiocircolatorio, l’apparato respiratorio, la chiamata al numero di emergenza, la rianimazione cardiopolmonare, l’uso del defibrillatore e le manovre di disostruzione da corpo estraneo.

Entusiasti i ragazzi che hanno potuto mettere in pratica gli insegnamenti teorici mediante l’utilizzo di simulatori e manichini ad alta efficienza tecnologica, raggiungendo eccellenti performance nell’esecuzione delle manovre.

«Ringraziamo la dirigente scolastica Tamara Viviana Isler per la fiducia accordataci, le docenti Franca Maisto e Angela Aristotile per aver collaborato alla creazione di questo breve ma intenso percorso didattico, e i ragazzi, perché il loro entusiasmo e la loro voglia di scoprire cose nuove ci spinge a continuare la nostra mission sulla diffusione della cultura del soccorso». Così l’Odv Sant’Antonio.