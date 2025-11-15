Al Macte il restauro diventa racconto: seminario e opere del Premio Termoli restaurate da Brera

TERMOLI. Al Macte il restauro diventa racconto. Oggi pomeriggio, nell’ambito della mostra “Scollamenti.

La collezione in circolo” curata da Caterina Riva, il Museo d’arte contemporanea di Termoli, in via Giappone, ha ospitato il seminario pubblico “Come si restaurano le opere di arte contemporanea?”, un pomeriggio di confronto e divulgazione che ha portato sul palco restauratori, storici dell’arte e rappresentanti istituzionali.

L’incontro ha offerto al pubblico uno sguardo diretto sulle pratiche di conservazione, svelando il lavoro silenzioso e complesso che permette alle opere di mantenere la loro integrità nel tempo. Tra gli interventi, quelli di Luisa Mensi dell’Accademia di Belle Arti di Brera, Dora Catalano della Soprintendenza Abap Molise, Monia Bigucci, Damiano Coralli e Cecilia Cellerino, giovane restauratrice formata a Brera, hanno delineato un quadro tecnico e poetico del restauro come responsabilità culturale.

Fulcro del seminario è stata la presentazione di tre opere storiche del Premio Termoli, recentemente restaurate presso la Scuola di Restauro di Brera: “Collage n.37” (1976) di Carlo Carchietti, geometria e intuizione in un raffinato gioco percettivo; “Pittura G.R.” (1982) di Pino Pinelli, dove il giallo e il rosso – colori simbolo di Termoli – si trasformano in energia pittorica; “Rammendo” (1977) di Mimmo Conenna, fili e tagli incompleti che raccontano la tensione tra ordine e caos. Gli interventi hanno mostrato come il restauro non sia solo tecnica, ma anche racconto e cura, un modo per custodire la materia e l’identità delle opere mantenendo vivo il dialogo tra passato e presente.

La mostra “Scollamenti”, che mette in circolo la collezione del Macte in un percorso dinamico e riflessivo, resterà visitabile fino al 24 gennaio 2026, confermando il museo come luogo di ricerca, comunità e sperimentazione.

Carla Di Pardo