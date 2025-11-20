Al Macte “storie dell’arte contemporanea” con Marcella Russo

TERMOLI. Sabato 13 dicembre, dalle 16 alle 18, il Macte ospiterà l’incontro “Scopri le storie dell’arte contemporanea” con Marcella Russo, un’occasione per esplorare memorie, pratiche e visioni che rendono vive le storie dell’arte nei territori e tra le persone che li abitano. L’ingresso è libero.

Uno dei punti di partenza sarà il Premio Termoli, storicamente centrale per la città e per il panorama artistico nazionale. Russo racconterà la sua esperienza giovanile nella XXXVIII Mostra Internazionale di Arte Contemporanea (1993), curata da Achille Bonito Oliva alla Galleria Civica di Termoli.

L’incontro approfondirà anche il ruolo della comunicazione nell’arte e nella cultura, le strategie per coinvolgere pubblici professionali e locali e le possibilità di rendere le narrazioni artistiche più accessibili e partecipate.

Pugliese di nascita e residente a Pescara, Marcella Russo vanta oltre trent’anni di esperienza nell’arte contemporanea. La sua carriera spazia tra gallerie, associazioni culturali e progetti di comunicazione, con l’obiettivo di mettere in dialogo arte, persone e territori.

La sua storia professionale comincia nei primi anni Novanta con l’esperienza di Fuori Uso a Pescara. Negli anni Duemila apre una galleria nella città, sostenendo giovani artisti e ricerche sperimentali. Dal 2005 dirige l’Associazione Culturale Grand Hotel, trasformandola in un laboratorio artistico territoriale, e dal 2017 guida RP Press, uno studio di comunicazione dedicato all’arte e alla cultura, con progetti in Italia e all’estero.

Il 17 gennaio 2026 ci sarà un secondo appuntamento di Storie dell’arte contemporanea con Matilde Galletti. La serie intende avvicinare il pubblico ai processi e a chi lavora professionalmente nell’arte contemporanea e nei territori vicini.

Nella cornice della mostra Scollamenti. La collezione in circolo a cura di Caterina Riva, visitabile fino al 24 gennaio.