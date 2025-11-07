Al via gli incontri del vescovo Claudio Palumbo con i catechisti

TERMOLI. Domenica prossima, 9 novembre, inizieranno gli incontri del vescovo di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo, con i catechisti delle zone pastorali della Diocesi.

Organizzati dalla Commissione per la Catechesi, saranno un prezioso momento di preghiera, ascolto e dialogo in questo Anno Santo, per non dimenticare ciò che Papa Leone ha detto nel Giubileo dello scorso 28 settembre a tutti i catechisti del mondo:

«Voi catechisti siete quei discepoli di Gesù che ne diventano testimoni: il nome del ministero che svolgete viene dal verbo greco katēchein, che significa istruire a viva voce, far risuonare.

Ciò vuol dire che il catechista è persona di parola, una parola che pronuncia con la propria vita. Perciò i primi catechisti sono i nostri genitori, coloro che ci hanno parlato per primi e ci hanno insegnato a parlare.

Come abbiamo imparato la nostra lingua madre, così l’annuncio della fede non può essere delegato ad altri, ma accade lì dove viviamo, anzitutto nelle nostre case, attorno alla tavola. Quando c’è una voce, un gesto, un volto che porta a Cristo, la famiglia sperimenta la bellezza del Vangelo.

Tutti siamo stati educati a credere mediante la testimonianza di chi ha creduto prima di noi. Da bambini e da ragazzi, da giovani, poi da adulti e anche da anziani, i catechisti ci accompagnano nella fede condividendo un cammino costante».