“Alchimista del Gusto”: da Termoli alla ribalta nazionale

Successo per il libro inedito del Prof. Maurizio Santilli, ambasciatore del gusto Doc Italy

TERMOLI. Dopo il successo delle prime presentazioni al Macte di Termoli e alla Fiera d’Ottobre di Larino, il Prof. Maurizio Santilli, docente dell’Istituto Alberghiero e Ambasciatore del gusto Doc Italy, approda in Piemonte con il suo libro “L’Alchimista del Gusto”, inaugurando così il suo tour nazionale.

La prima tappa piemontese si è svolta all’istituto “Cillario Ferrero” di Neive, dove studenti e docenti hanno partecipato con entusiasmo a un incontro ricco di dialoghi, proiezioni e riflessioni sul valore dell’identità territoriale.

Da lì, Santilli ha raggiunto Costigliole d’Asti, dove ha preso parte all’inaugurazione di “Rosso Barbera”, l’evento simbolo delle Langhe dedicato ai grandi vini piemontesi. Tra autorità politiche, militari e protagonisti del mondo vitivinicolo, l’autore ha presentato il suo lavoro come un viaggio tra sapori, luoghi e persone che custodiscono l’anima più autentica dell’Italia.

Il tour piemontese è proseguito poi ad Alba, in occasione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, dove il professore è stato ospite fisso per quattro giorni nel Castello di Costigliole d’Asti, all’interno dello spazio “Incontro con l’autore”.

L’Alchimista del Gusto è un racconto corale che attraversa l’Italia invisibile, quella fatta di borghi, volti e storie. Un intreccio di esperienze, viaggi e scoperte che mettono al centro le persone e la loro capacità di custodire la memoria dei territori.

“Ho voluto raccontare un’Italia vera – spiega Santilli – un Paese che ritrova la propria identità nella cultura territoriale, nella biodiversità e nelle tradizioni. L’enogastronomia è il linguaggio che ci unisce: attraverso il gusto si raccontano la cultura e la storia dei luoghi. Il mio libro è un invito a viaggiare da ospiti, non da turisti, per vivere il Paese in modo autentico.”

L’intuizione del professore molisano ha conquistato anche i media nazionali: Mediaset e Rai hanno dedicato servizi e interviste trasmesse nei telegiornali serali, confermando l’interesse crescente attorno al progetto.

Il tour de L’Alchimista del Gusto proseguirà nei prossimi mesi, con nuove tappe già confermate tra dicembre e gennaio a Jesolo, Milano, Ferrara, Cagliari e Campobasso. Un viaggio che promette di continuare a raccontare – con passione e autenticità – l’Italia delle identità e dei sapori.

Barbara Fino