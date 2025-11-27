Alla Vida per un Molise Resiliente: il 30 novembre si discute, si progetta, si costruisce comunità

TERMOLI. Domenica 30 novembre 2025, a partire dalle ore 09:45, il centro culturale La Vida di Termoli ospiterà un incontro pubblico promosso dal Gruppo Pro Costituzione, dedicato alla presentazione del Manifesto Programmatico per un Molise Resiliente. Un appuntamento che si propone di andare oltre la denuncia, per entrare nel vivo delle proposte concrete e delle strategie di organizzazione civica.

Il programma, scandito da momenti di confronto e partecipazione attiva, si apre alle ore 10 con i saluti istituzionali dell’amministratore del gruppo WhatsApp “Pro-Costituzione”, Francesco Fiardi, promotore dell’iniziativa. A seguire, alle 10:15, Antonio Ricciuti illustrerà i contenuti del Manifesto, tracciando le linee guida di un progetto che mira a rafforzare la coesione sociale e la capacità di risposta del territorio molisano.

Alle 10:30 si aprirà il dibattito pubblico, cuore pulsante dell’incontro: uno spazio aperto per discutere insieme come migliorare la vita in Molise, individuando strumenti, percorsi e forme di organizzazione legale e concreta per dare corpo alle idee. L’obiettivo è duplice: da un lato stimolare la partecipazione attiva dei cittadini, dall’altro verificare se esiste una volontà condivisa di costruire un percorso collettivo.

La giornata proseguirà con momenti ricreativi e di socializzazione, pensati non come semplice svago, ma come occasione per conoscersi, creare legami, generare senso di appartenenza. Un tassello fondamentale per chi crede che la resilienza di un territorio passi anche dalla sua capacità di fare comunità.

L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono contribuire al cambiamento, con spirito costruttivo e voglia di mettersi in gioco. Perché, come ricorda Fiardi, “scusate se è poco”, ma anche la parte sociale è politica, se genera fiducia e connessione.

Emanuele Bracone