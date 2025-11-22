Alunni della Brigida-Cuoco giurati del premio Strega Ragazze e Ragazzi

TERMOLI. Anche quest’anno le alunne e gli alunni dell’Istituto Comprensivo Brigida-Cuoco di Termoli sono protagonisti del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, un’iniziativa che fa parte delle molteplici attività dedicate al mondo dei libri che la scuola di via Cina da sempre mette in campo.

Hanno preso il via i lavori della giuria che darà il suo contributo alla scelta dei titoli vincitori del prestigioso riconoscimento letterario. La scuola è iscritta per le categorie 8+ e 11+. Le due giurie sono composte dai piccoli della primaria di via Maratona e da 10 alunni della secondaria, frequentanti la classe seconda e facenti parte, assieme ad altri alunni, del Club dei Lettori Brigidini.

Essere parte della giuria rappresenta per gli alunni un’occasione unica di crescita: significa avvicinarsi al mondo dei libri da protagonisti, sviluppare capacità critiche, confrontarsi con storie e autori diversi e imparare a valutare un’opera non solo come lettori, ma come veri e propri giudici letterari.

Quest’anno la terna finalista della Categoria 8+ è composta dai seguenti libri:

Rebel , di Ross Montgomery. Traduzione di Maurizio Bartocci. Editore: Piemme

, di Maria Parr. Traduzione di Alice Tonzig. Editore: Beisler Editore Un desiderio al giorno, di Luca Tortolini. Editore: Mondadori

I titoli finalisti della Categoria 11+ sono invece quattro:

Le piccole astuzie , di Deborah Ellis. Traduzione di Federico Taibi. Editore: La Nuova Frontiera Junior

, di Saša Stanišić. Traduzione di Claudia Valentini. Editore: Iperborea Proteggimi, di Jacqueline Woodson. Traduzione di Chiara Baffa. Editore: Fandango Libri

Durante un incontro che si è tenuto nell’Auditorium della Brigida di Termoli, i giurati della primaria di via Maratona hanno espresso il voto per ciascun libro utilizzando un’apposita scheda. Subito dopo, anche i giurati della secondaria hanno votato entrando nell’apposita area di voto presente sul sito del Premio Strega Ragazze e Ragazzi.

I voti così espressi andranno a sommarsi a quelli di tante altre scuole in Italia. I titoli vincitori dell’edizione 2025 saranno proclamati il prossimo 5 dicembre, in occasione dell’evento Più libri, più lib(e)ri a Roma.