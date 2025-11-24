Black friday: tornano i parcheggi gratuiti in città

TERMOLI. L’amministrazione comunale di Termoli rilancia l’iniziativa del “Black Friday Free Parking”, pensata per agevolare residenti e visitatori che arriveranno in città per lo shopping.

Nel prossimo fine settimana, venerdì 28 e sabato 29 novembre, i parcheggi a linea blu saranno gratuiti, e si aggiungerà anche la domenica 30 novembre, giornata normalmente a parcheggio libero. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Comitato Spontaneo dei Commercianti e negli anni precedenti ha già riscosso grande consenso tra cittadini e visitatori.

“Il Comune di Termoli – ha spiegato il vicesindaco e assessore alla Cultura e Turismo Michele Barile – rinnova l’appuntamento con il Black Friday, e con il parcheggio gratuito, agevolando così tutti coloro che nel week end si recheranno in centro per lo shopping e allo stesso tempo sostenendo l’economia locale”.

AZ