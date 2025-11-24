Carla Di Pardo in mostra a Noto con “La notte dentro”

TERMOLI. L’artista termolese Carla Di Pardo ha presentato sabato 22 novembre, a Noto, il suo libro d’artista “La notte dentro”, un’opera astratta e materica concepita come poesia visiva. Il lavoro, ispirato alla celebre Notte stellata di Van Gogh, si configura come un vero e proprio viaggio interiore, unendo tessuto e carta in un leporello cucito.

Il libro era già stato protagonista il mese scorso della mostra omaggio a Van Gogh “Caro Vincent” a Villa Simonetta, Verbania Intra, curata da Marisa Cortese nell’ambito delle iniziative promosse da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani. Durante quella occasione, Di Pardo aveva accompagnato l’opera con versi poetici che ne amplificano la dimensione evocativa:

“Nel nero che accoglie, che avvolge e custodisce,

la notte vibra silenziosa.

Una linea la attraversa,

come sogno che danza tra stelle invisibili.

E quando tutto tace,

una luce sottile brilla senza rumore,

eco lontana di una stella che resta”.

Carla Di Pardo

La presentazione si è svolta nella Sala di Lettura della Biblioteca Comunale di Noto, a Palazzo Nicolaci dei Principi di Villadorata, nell’ambito della XII Mostra Internazionale del Libro d’Artista, ideata e curata da Lucio Pintaldi e Cettina Lauretta. L’evento è organizzato con l’Associazione Culturale Petali d’Arte e il patrocinio del Comune di Noto – Assessorato alla Cultura.

La manifestazione, tra i principali appuntamenti dedicati al libro d’artista nel Sud Italia, ospita quest’anno oltre cinquanta opere provenienti da tutta Italia e dal mondo, confermandosi come spazio di sperimentazione e ricerca. Il vernissage si è svolto alla presenza di artisti, curatori, appassionati e del Sindaco di Noto, che ha portato il saluto istituzionale della città.

L’esposizione resterà aperta fino al 29 novembre 2025, con ingresso libero.

AZ