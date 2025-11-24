Cultura, identità e comunità per i croato-molisani

ACQUAVIVA COLLECROCE. Una serata che ha saputo intrecciare cultura, identità e comunità ha animato il Caffè Letterario di Acquaviva Collecroce, dove l’Associazione Culturale Naš život, con il patrocinio del Comune e il sostegno economico dell’Ufficio del Governo della Repubblica di Croazia per i Croati al di fuori della Repubblica di Croazia, in collaborazione con lo Sportello Linguistico Croato, ha organizzato la presentazione delle nuove opere di Nicola Gliosca, scrittore croato-molisano che negli ultimi anni si è imposto come voce autorevole e sensibile della comunità.

L’evento ha visto la partecipazione di lettori, appassionati e rappresentanti istituzionali, che hanno accolto con calore e attenzione un autore capace di trasformare la lingua materna Na našu in strumento vivo di espressione e memoria collettiva. Gliosca ha presentato tre lavori diversi per genere ma uniti da un filo conduttore essenziale: il romanzo «Sa naša jena fat» (Ho trovato una storia), la raccolta di racconti «Fata nove aš stare» (Racconti nuovi e vecchi) e la silloge poetica «Kundrade govoraju» (Le contrade parlano), opere che raccontano con autenticità e delicatezza l’esperienza umana, custodendo tradizioni e radici culturali.

La cornice del Caffè Letterario ha reso l’incontro ancora più suggestivo, favorendo un dialogo diretto tra autore e pubblico: domande, riflessioni e curiosità hanno alimentato un confronto vivace, che ha permesso di approfondire temi identitari, processi creativi e ispirazioni. La serata si è conclusa con la firma copie e un rinfresco conviviale, occasione per condividere impressioni e rafforzare il senso di comunità. L’iniziativa ha confermato il ruolo centrale della letteratura e della lingua come strumenti di coesione e di riconoscimento per i croato-molisani, ribadendo l’importanza di eventi che non si limitano a presentare libri ma diventano momenti di mobilitazione culturale e di orgoglio collettivo.

EB