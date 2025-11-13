Dal Molise alla finale nazionale: Ernesta Vassolo e Lidia Lutan a ExtraCuoca

MOLISE. Sono due le cuoche molisane che approdano alla finale della quinta edizione di ExtraCuoca – Il talento delle donne per l’olio extra vergine di oliva, il concorso nazionale che celebra la creatività femminile in cucina e promuove l’uso consapevole dell’olio extra vergine di qualità.

A rappresentare il Molise saranno Ernesta Vassolo, con l’antipasto dal titolo “Cappuccino di trota”, e Lidia Lutan, con il dolce “Sweet autunno”. Le loro ricette mettono in risalto l’olio “Molensis” dell’azienda agricola Marina Colonna di Campobasso, eccellenza olearia regionale che si è già distinta come finalista del Premio Ercole Olivario 2025.

Le due professioniste si sfideranno nella “Sfida ai fornelli” finale, in programma martedì 2 dicembre 2025 a Perugia, dove affronteranno altre 26 cuoche provenienti da tutta Italia. Le competizioni si svolgeranno secondo le quattro categorie previste dal regolamento del concorso: antipasti, primi, secondi e dolci.

ExtraCuoca è promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario, insieme all’Associazione Nazionale Donne dell’Olio APS e a Lady Chef – Dipartimento femminile della Federazione Italiana Cuochi (FIC). Il concorso nasce con l’obiettivo di valorizzare il talento femminile nel settore della ristorazione e di diffondere la cultura dell’olio extra vergine come ingrediente centrale della cucina di qualità.

La Camera di Commercio del Molise ha espresso piena soddisfazione per la presenza di due rappresentanti regionali tra le finaliste, considerandola una testimonianza significativa del ruolo sempre più rilevante delle donne nella cucina professionale e della qualità delle produzioni olearie molisane.