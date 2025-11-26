Dieci anni di “Donne & Mamme del Basso Molise”

TERMOLI. Nel giorno del 25 novembre, particolarmente simbolico, ha traguardato i primi 10 anni di vita il gruppo social “Donne & Mamme del Basso Molise!”

«Il nostro gruppo festeggia ben 10 anni di attività», sottolinea la promotrice, Cinzia Ferrante.

Si tratta di un gruppo chiuso, che conta bel 6.278 iscritti.

«Sono felicissima che, in tutto questo tempo trascorso insieme, siamo riuscite a costruire un bellissimo “condominio” dove la solidarietà e la condivisione hanno gettato le fondamenta per la costruzione di qualcosa di utile e buono per tutta la collettività.

Grazie al nostro “essere unite” siamo riuscite a portare avanti tantissime iniziative: prima fra tutte la grande manifestazione del 21 luglio 2019, battezzata “Voglio nascere a Termoli”, che ha dato il via a tutto il processo di risoluzione delle problematiche e delle criticità che avevano causato la sospensione delle attività del nostro punto nascite.

Ciò significa che “essere unite” si traduce finalmente in “essere ascoltate” e che tenere accesi i riflettori sugli argomenti di nostro interesse non è mai tempo perso.

Ringrazio calorosamente tutte le moderatrici: Agnese Cieri, Debora Staniscia, Sonia Luca, Pina D’Uva, Katia Scavolo e Denise Formato, senza le quali non riuscirei mai a gestire il gruppo con continuità.

Giunga a tutte voi il mio sincero ringraziamento per la continua collaborazione alla vita di questo meraviglioso gruppo».

