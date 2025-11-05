Docenti di Santa Croce di Magliano in Spagna per il progetto Erasmus+

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Un’esperienza di formazione e confronto internazionale ha visto protagonisti, dal 18 al 25 ottobre 2025, alcuni docenti dell’Istituto Onnicomprensivo “Raffaele Capriglione” di Santa Croce di Magliano, impegnati in un progetto di Job Shadowing presso l’I.E.S. Albasit di Albacete, in Spagna, nell’ambito del programma europeo Erasmus+.

A rappresentare la scuola molisana sono stati i professori Antonio Mancini e Francesco Lambiase del Liceo Scientifico, insieme alle insegnanti della scuola dell’infanzia Giuseppina Di Iorio, Rita Salsano e Maria Antonietta Scalera.

Nel corso della settimana, il gruppo ha potuto immergersi nella vita scolastica spagnola, osservando da vicino le pratiche didattiche dell’istituto ospitante e confrontandosi con i colleghi iberici su temi chiave come bilinguismo educativo, innovazione tecnologica, inclusione e motivazione degli studenti. Un dialogo intenso e costruttivo che ha favorito lo scambio di esperienze e la condivisione di strategie pedagogiche efficaci.

L’esperienza formativa è stata accompagnata da un ricco programma culturale, che ha permesso ai docenti di conoscere da vicino la realtà di Albacete e dei suoi dintorni. Tra le tappe più significative, le visite al castello di Chinchilla, al Museo del Niño, al Giardino Botanico e al Museo del Cuchillo, dove è stato possibile ammirare l’antica tradizione dei maestri artigiani nella lavorazione delle lame. Suggestiva anche la giornata trascorsa a Toledo, con l’emozionante spettacolo del parco tematico Puy du Fou, dedicato alla storia e alla cultura spagnola.

Non sono mancati momenti di convivialità e scambio culturale, tra incontri istituzionali, esperienze gastronomiche e serate di socialità che hanno rafforzato il legame tra i partecipanti e la comunità ospitante.

Al rientro in Italia, i docenti hanno espresso entusiasmo per un progetto che ha unito formazione professionale, crescita personale e apertura europea, confermando la vocazione internazionale dell’Istituto “Raffaele Capriglione” e il suo impegno nel promuovere una scuola dinamica, inclusiva e proiettata verso il futuro.

