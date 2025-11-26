“Documento d’Identità”, il teatro che cura l’anima

CAMPOMARINO. Martedì 2 dicembre alle ore 9.45, nelle sale di Palazzo Norante, sarà presentato il corso di teatro “Documento d’Identità”, rivolto a tutti gli over 18. Un titolo che non è semplice etichetta, ma dichiarazione di intenti: il teatro come luogo dove ciascuno può ritrovare se stesso e al tempo stesso farsi riconoscere dagli altri, in un percorso che nasce da lontano, dal 2006, quando si comprese che le arti performative potevano diventare un ponte di integrazione e di scambio.

Il palcoscenico diventa così spazio di libertà e di relazione, laboratorio di crescita personale e collettiva, strumento di inclusione e di rafforzamento dell’autostima, ma anche occasione per avvicinarsi al mondo del volontariato e alle fragilità sociali che ogni giorno chiedono ascolto e sostegno.

Non un semplice corso, dunque, ma un progetto di comunità che trasforma l’esperienza artistica in sensibilizzazione e apertura, restituendo al territorio un percorso di consapevolezza e di cittadinanza attiva. Alla conferenza stampa interverranno Anna Maria Petruccelli, coordinatrice della sezione di Campomarino dei City Angels Italia Odv, Rossella Panarese, assessore alle Politiche Sociali, e Anna Maria Graziani, volontaria e insegnante di teatro: tre voci diverse ma unite dalla convinzione che il teatro possa diventare documento vivo di identità, specchio di una comunità che cresce insieme.

