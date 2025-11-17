Dolcezze e Rovi: l’arte di Antonietta Aida Caruso contro la violenza sulle donne

TERMOLI. Dal 18 al 25 novembre, l’auditorium di via Elba si trasforma in uno spazio di resistenza e bellezza: le opere pittoriche e scultoree di Antonietta Aida Caruso, raccolte sotto il titolo Dolcezze e Rovi, saranno esposte in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.

La mostra si apre martedì 18 con un incontro promosso dall’Istituto Comprensivo Bernacchia/Schweitzer e si chiude martedì 25 con l’iniziativa dell’associazione Mai più sola – Non una di meno. In entrambi i momenti, l’arte diventa voce, denuncia, abbraccio.

Durante la settimana, le opere saranno visibili negli orari di apertura dell’auditorium. È possibile concordare visite guidate al numero 328.3413883.

Parole, Musica, Colore: un NO che vibra

La Scuola Secondaria di I grado Bernacchia/Schweitzer propone un evento scolastico curato da Carla Di Pardo, che coinvolge le classi terze in un percorso di espressione artistica e culturale.

I ragazzi, attraverso letture, musica e pittura, diventano protagonisti di un dialogo collettivo che unisce scuola, associazioni e figure del mondo culturale. L’obiettivo è chiaro: educare al rispetto, promuovere la dignità, rafforzare il legame tra istituzioni e comunità.

Programma dell’incontro inaugurale – martedì 18 novembre

Saluti istituzionali

Rosanna Scrascia, Dirigente scolastico

Ettorina Tribò, Dirigente USP

Annibale Ciarniello, Presidente del Consiglio

Mariella Vaino, Assessore alle Politiche Sociali

Interventi

Davide Ricchiuti, direttore della rivista femminista PRO.VOCAZIONE, unica nel suo genere: diretta da un uomo, pubblica solo donne.

Letture

Brani dal libro MIA di Antonio Ferrara, interpretati dagli alunni delle classi terze.

Dialogo

Prof.ssa Petronilla Di Giacobbe, Associazione Mai più sola – Non una di meno

Mostra d’arte contemporanea

Esposizione di Antonietta Aida Caruso

Intermezzo musicale

A cura degli alunni dell’indirizzo musicale del comprensivo

Un evento che non è solo commemorazione, ma semina. Un ponte tra generazioni, tra dolore e rinascita. Un NO che si fa bellezza.