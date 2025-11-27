Edoardo Albinati e la scuola dei maschi

TERMOLI. Nella giornata del 25 novembre, all’auditorium di via Elba, lo scrittore Edoardo Albinati ha catturato totalmente la nostra attenzione, e il silenzio della platea è stato eloquente in questo senso. Noi di Mai più sole lo abbiamo invitato perché ci parlasse del suo romanzo La scuola cattolica.

Ma inizialmente non avevo realizzato che la prima scelta da fare nel presentare questo libro è se occuparsi del fatto che sia lungo 1300 pagine. Sì, esatto: 1300 pagine. Sono tante? Sono troppe? Per un romanzo si potrebbe rispondere quasi sempre di sì. Se però si tratta di un tentativo di capire il mondo, o – come nel caso del libro di Albinati – ancora più precisamente di trovare un modo di starci, nel mondo, allora no.

Quando mi capitava di fare gli inviti e ne dichiaravo le pagine, coglievo occhi sgranati e la domanda: «Ma l’hai letto tutto?». E allora riflettevo che la cultura della scuola italiana ci ha inculcato l’idea che se non leggi tutto un autore non l’hai letto, perché non hai sofferto abbastanza.

Albinati ha scritto un’opera appariscente, ma il libro-evento, paradossalmente, conferendo autorevolezza, scoraggia pure. Ci si sente scoraggiati dalla lunghezza, come se, dichiarando di averlo letto, si temesse di finire interrogati a sorpresa su pagina 1247 del libro: «Professore, ho avuto tempo di fare solo fino a pagina 931». «E allora non farai mai carriera, asino!».

Ecco. Io il libro l’ho letto tutto, ma la mia paura era che, se Albinati mi avesse chiesto di leggere un certo brano, come avrei fatto a ritrovarlo tra le 1300 pagine, pur avendo usato dei “segnalini”? Questo mi ha dato molta inquietudine. Ma l’operazione narrativa che ha fatto Albinati – prendendo un nucleo intorno al quale ragionare e da lì facendo scaturire, invece che un romanzo, una specie di grappolo di narrazioni che di solito, nella storia di uno scrittore, occupano la vita intera – era disarmante per la sua evidente potenza.

E allora dovevo farmi coraggio e “lanciare il cuore oltre l’ostacolo”. Mi sono affidata al fascino che mi procurava questo andare e venire tra i registri narrativi, che con fluidità mi tenevano incollata alle pagine. Alla fine, quando ogni asse, ogni mattone, ogni tegola era al posto giusto, mi sono detta che questo libro parla della vita.

Albinati, dialogando, ci dice che il tema di punta del romanzo è il delitto del Circeo, legato a giovani che hanno frequentato la scuola cattolica San Leone Magno. Ma gli argomenti sono innumerevoli, e sembra riduttivo elencarne solo alcuni: la formazione del maschio, l’educazione cattolica, la famiglia, la borghesia, il sesso, e il perché gli uomini stuprano, come risultato spesso sotterraneo delle frustrazioni che creano tutte queste cose insieme.

La necessità è che si avvii sul maschio una riflessione sulla sua identità di genere, che le donne hanno iniziato molto prima attraverso il femminismo. Albinati ha sottolineato che sia ora di declinare il sentimentalismo, da sempre attribuito solo alla parte femminile, anche al maschile, poiché non lo si è mai studiato per timore di caderci dentro.

Insomma, che possa esistere una libertà possibile al maschile che non sia solo libertà di esercitare la violenza e la sopraffazione sull’altro sesso, ma che confluisca nella libertà dell’individuo al di là del suo genere.

Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco e l’amministrazione comunale di Termoli, il Lions Club Host, la Fondazione Milani e un ringraziamento particolare al numeroso pubblico presente nonostante la copiosa pioggia.



Petronilla Di Giacobbe