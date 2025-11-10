Erasmus+: studenti e docenti di San Martino alla scoperta della cultura ceca

SAN MARTINO IN PENSILIS. È terminata sabato 8 novembre l’esperienza Erasmus+ per alunni e docenti dell’Istituto Comprensivo John Dewey di San Martino in Pensilis, un percorso formativo e umano che ha lasciato un segno in tutti i partecipanti. L’esperienza si è svolta a Praga e ha previsto momenti di vita scolastica presso la scuola di Úvaly, cittadina situata poco fuori dalla capitale.

Gli studenti hanno vissuto la quotidianità dei coetanei cechi: hanno seguito le lezioni insieme a loro, osservato da vicino il sistema scolastico locale e partecipato a numerose attività didattiche e laboratoriali, molte delle quali dedicate alla scoperta del territorio e della cultura ceca. Conoscenza, lingua e competenze interpersonali si sono intrecciate in un clima sereno, fatto di entusiasmo, collaborazione e curiosità.

Fin dal primo giorno, l’accoglienza ricevuta è stata calorosa e autentica: studenti, famiglie e docenti della scuola di Úvaly hanno aperto le porte non solo delle aule, ma anche del loro modo di intendere la scuola come comunità viva, accogliente e attenta al benessere di ciascuno. Particolarmente significativo è stato osservare il design funzionale e moderno della scuola, pensato per favorire un apprendimento attivo e piacevole. Gli ambienti sono ampi, luminosi e colorati, dotati di lavagne interattive, aree relax con biliardino, spazi dedicati alla creatività e alla musica, e perfino angoli per il benessere emotivo, come la sala psicologica con zona relax. Ogni dettaglio riflette una cultura educativa centrata sullo star bene a scuola e sull’importanza di un ambiente che stimoli autonomia e partecipazione.

I docenti italiani hanno partecipato al progetto in modalità job shadowing, condividendo metodologie e pratiche educative con i colleghi cechi. Dalla didattica laboratoriale all’uso del corpo e del movimento nella lezione, fino alle strategie inclusive e alle tecniche di rilassamento in classe, ogni scambio è diventato occasione di confronto e crescita reciproca.

L’esperienza ha rappresentato un vero incontro tra culture educative, arricchito anche da momenti di scoperta storico-culturale: insieme a docenti e studenti cechi, i partecipanti hanno visitato i principali monumenti di Praga, immergendosi nella sua atmosfera gotica e affascinante, e si sono recati a Kutná Hora, cittadina patrimonio Unesco.

Un viaggio che ha saputo intrecciare formazione, cultura e umanità, trasformando ogni giornata in un momento di scoperta e condivisione, che ha permesso profonde riflessioni su ciò che accomuna e distingue i due sistemi scolastici, valorizzando il significato profondo dello stare insieme, della collaborazione europea e del piacere di imparare reciprocamente, dentro e fuori la scuola.

Il percorso, però, non finisce qui: dal 7 al 13 dicembre, 10 studenti della scuola di Úvaly, accompagnati da due docenti, verranno in Italia e saranno ospitati da alcune famiglie. Una condivisione a tutto tondo, che partirà dalla quotidianità, evolvendosi non solo a livello scolastico, ma anche culturale.